Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, avaló esa medida en una entrevista concedida al periodista Reynaldo Sietecase en Radio con Vos: “En la medida de que la circulación comunitaria en la Ciudad de Buenos Aires empiece a aumentar y la posibilidad de que alguien que ande libre en la calle esté asintomático, nosotros propiciamos la recomendación del uso del ‘tapa bocas’. Algo que proteja a la boca de tal manera que las gotitas no salgan, pero que no necesariamente se usen los barbijos quirúrgicos, porque no tenemos que competir con tapar la boca de los enfermos más graves que están en el hospital y los potenciales asintomáticos”, afirmó el funcionario.