Uno de los médicos que le salvó la vida, Federico Riorda, viajó ese mismo día a Córdoba en otro avión de Aerolíneas. “Yo me tomé un taxi para ir a Aeroparque. El primer taxista no me quiso llevar porque le expliqué la situación que había vivido. El segundo taxista accedió”, le contó a Infobae desde su domicilio horas después.