Seguimos la caminata por la vereda de la Costanera. A no más de mil metros hacia Punta Caldera, nos encontramos ante el Monumento a la Primera Misa. El día siguiente al desembarco de Magallanes fue Domingo de Ramos, el anterior al Domingo de Pascua. Entonces se celebró la primera misa en territorio argentino. Un episodio tan de la vida cotidiana como rezar misa, más aún un domingo en tierra, no quedó documento por Pigafetta, el cronista más “oficialista” o cercano a Magallanes, sino por la relación de Ginés de Mafra: “conocida la voluntad de su gente y asegurado de los enemigos de casa, abiertamente les dijo que para aquel día de Pascua estaba concertado de matarle estando en tierra en misa, más que él por disimular no pensaba dejar de ir a oírla” . Sólo dieciocho tripulantes lograron dar la vuelta al mundo; es notable que además sobrevivieron hasta nuestros días al menos siete textos que dan cuenta de la expedición, como los de Elcano, Francisco Albo y Transilvano. El escrito de Ginés de Mafra se vuelve particularmente atractivo al narrar la Primera Misa con paralelismo temporal. Mafra anticipó por siglos la narración cinematográfica de El Padrino: mientras los capitanes comparten con pasión la Eucaristía, unos y otros, amotinados y leales, preparan la revuelta y la contraofensiva. “Estando allí el Magallanes en tierra, llegó Luis de Mendoza, capitán de una nao, y los dos se hablaron con disimulado semblante(…) Magallanes preguntó a Luis de Mendoza que cómo no venían los demás capitanes a misa: el cual respondió que no sabía, que debían estar dolientes” , dice el texto de Ginés de Mafra, que puede leerse en La primera vuelta al mundo, de Ediciones Polifemo.