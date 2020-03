“Yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, no creía que iba a llegar en verano, nos sorprendió”, dijo ayer el ministro de Salud, Ginés González García, tras la confirmación de los nuevos casos. “Hicimos todo lo que había que hacer. Nos sorprendió a todos. En este aspecto todas las medidas que estamos tomando tiene que ver con la evolución. No lo subestimamos, yo pensé que iba a llegar a más tarde, esa es la verdad", respondió el funcionario tras ser consultado sobre el Gobierno le restó importancia al avance de la enfermedad.