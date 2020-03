Días atrás, el ex presidente Mauricio Macri comparó al coronavirus con el populismo. Al respecto, Fernández declaró: “Todos los argentinos han sentido vergüenza , todos sienten que es un chiste, una tomada de pelo, no puede estar hablando seriamente. Es tremenda la distancia con la realidad, es como alguien que no se da cuenta de lo que hizo, queda mal frente a la gente”, criticó a su antecesor.