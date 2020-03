-Nos encontrábamos con Fer haciendo operativos en la ruta 20, ya eran casi las 3:30. Casi no pasaban autos, cuando a las 3:40, más o menos, vimos que venían unas luces. Dijimos: “Paramos el último auto y nos vamos”. Venían a gran velocidad, Fer les hacía señas para que frenaran o disminuyeran la velocidad. Yo estaba más atrás de Fer. La camioneta paró de golpe y bajaron disparándonos, Fer se va para atrás y me tira a la zanja, ya que no teníamos lugar para cubrirnos en ese momento. No sentí el impacto, caímos los dos a la zanja. En ese momento pensé que iban a ir a terminar lo que empezaron, pero escuchamos que se fueron. Le dije a Fer que pidiera ayuda porque yo no me podía levantar, tenía las piernas con sangre. Él me decía que no podía. “Colo, me muero”; me decía. Y yo le gritaba que no, que él iba a poder, que era yo la que no podía. Y así salió de la zanja a pedir ayuda. Hasta el momento yo no había visto cómo estaba Fer, cuando llegué al hospital y lo vi, me quise morir. Gracias a Dios hoy está mucho mejor, pero dejó la Policía. A él le tiraron a matar. A mí me dieron con un FAL en las dos piernas. Y recuerdo bien a Martín y Cristian tirando.