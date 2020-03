En el plano militar Bush preguntó por el misil Cóndor, un proyecto de la Fuerza Aérea que podía terminar en manos sirias según una sospecha israelí. La respuesta de Menem fue tajante: “El misil no saldrá de nuestras fronteras” y se comprometió a estudiar el asunto. Se le preguntó sobre el Tratado de Tlatelolco (de no proliferación nuclear) que Argentina no firmaba a pesar de compromisos anteriores. Fue en ese momento que el canciller Cavallo expuso sobre las severas salvaguardias que debía sortear el plan nuclear argentino.