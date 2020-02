En la barra que separaba el living del dormitorio de la cabaña, la policía encontró debajo de un plato una hoja impresa de computadora. Allí decía textualmente: “I am a gringou collaborator with Citibank. Killed for no paying ransom to Citigroup”, lo que podía traducirse como: “Soy un gringo colaborador del Citibank. Asesinado por no pagar el rescate (coima) del Citigroup”