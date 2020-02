— Si bien no hay unanimidad en la definición conceptual de IA, existe una descriptiva basada en el uso de tecnología automatizando labores que realizadas por humanos, requieren inteligencia. La diferencia con la mera automación es la funcionalidad no necesariamente repetitiva de una misma tarea, sino incluyente de algoritmos pudiendo establecer patrones. Luego, si bien los automatismos no son un desarrollo tecnológico nuevo, si lo son las cuestiones éticas y dilemas ante la aplicación de los programas que constituyen la denominada IA.