En cuanto a su proyecto, ahondó: “Surgieron un montón de cuestionamientos y había muchos procesos que yo planteaba, pero todo estaba basado en las lanchas saneadoras. Ellos me comentaron que el desafío era convertir lo mismo en algo autónomo. Entonces saqué la lancha y me volví pensando en cómo lo haría. A los seis meses me contacté y les dije que tenía la solución. Que si querían se la mandaba por correo electrónico. Me respondieron que no. Que volviera a viajar, junto a mi familia, como lo habíamos hecho en febrero. Esto ocurrió en septiembre de 2017”.