La noticia de su muerte fue dada a conocer por la doctora Lorena Arias, abogada que representó a varios familiares de víctimas del ARA San Juan. “Marta me contó de la muerte de Oscar esta mañana y me pidió que lo difundiera. Para mí no eran clientes, yo los sentía como familiares por todo lo que compartimos en estos dos últimos años. Todo lo que le pasó a este hombre fue un daño colateral de la muerte de su propio hijo”, señaló la letrada a Infobae, quien utilizó su cuenta de Twitter para enviar un sentido pésame.