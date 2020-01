Al ser consultada sobre la reforma de la ley de maltrato animal cuya pena máxima es de un año de prisión para el agresor, lo que la hace excarcelable, Couso sostuvo “el problema no es solamente aumentar las penas contra los agresores sino que el Poder Judicial no está a la altura del cambio de paradigma porque no tiene perspectiva animalista. Entonces, con una ley más dura puede ser que cambie un poco, pero el Poder Judicial debe convencerse de que este tipo de delitos son delitos a tener en cuenta y que tienen que actuar y no evadir como hacen siempre porque demoran mucho en tomar las denuncias”.