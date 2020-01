Una de esas lindas historias ocurrió a mediados de diciembre de 2018 en Río Negro, cuando un perro de pelaje blanco, con una gran mancha negra alrededor de su ojo y la oreja izquierda subió a un colectivo en busca de su dueño perdido. Los pasajeros, que solían esperar al colectivo (cuya línea no se difundió para no perjudicar a los conductores) en la terminal de la ciudad de Roca, pronto notaron que el can esperaba todos los días por él y le hacían lugar para que subiera a la unidad para buscarlo entre las personas.