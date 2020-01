Al autor de esta nota, el ex ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni (que ya no era miembro cuando el máximo tribunal falló contra el pedido de Robledo) le explicó: “En realidad, nadie puede sufrir una pena realmente perpetua en la Argentina. Hace poco escribí un artículo que se publicará en el homenaje a una profesora de Córdoba sobre las penas máximas en la legislación vigente, que creo que las señala la ley 26.200 (que es la que determina la pena de los delitos contra la humanidad en el derecho interno), pero que no viene al caso, porque Robledo está condenado con la ley anterior a las disparatadas reformas Blumberg. Conforme a la ley que le es aplicable, la perpetua a Robledo Puch es susceptible de libertad condicional. Se discute si esta es un derecho; personalmente creo que sí. No conozco los motivos por los que se le denegó el pedido, pero seguramente habrán hallado que alguno de los requisitos no se daba en el caso. En el plano de la realidad y al margen de ls jurídico, debe pesar que ni los peritos ni los jueces se animan a otorgarle la libertad condicional”.