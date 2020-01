“Lo único que hacemos es ir a comer a la noche. Eso solo. Damos una vuelta y volvemos. Allá en Uruguay tenías más opciones a la noche así que capaz les podíamos dejar los nenes y salir. Acá no existe esa posibilidad. Vinimos con otra familia; ellos ya iban a venir y nosotros nos sumamos después”, relató García, quien trazó una comparación de precios entre Pinamar y la ciudad de Buenos Aires: “Yo no vi tanta diferencia. Esperaba, de parte de los comerciantes, una actitud más abusiva. Y no la vi. Si hubiésemos apostado por volver a Punta del Este, habríamos sentido el impacto en todo sentido”.