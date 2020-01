Caminata sostuvo que cualquier persona puede colocar un cenicero en la playa: “Se trata de sentirnos tripulantes de esta nave llamada Tierra y de saber que vamos a hacer cosas para cuidar el planeta. Confío en que los jóvenes ya no creen que fumar es ser un héroe. Creo que la mayoría no se va a meter un cigarrillo en su boca. Con toda esta lucha logré que muchas personas dejaran de fumar, las cuales me agradecen por la concientización. Pero no depende de la edad. Greta Thunberg está alterando el tema y tiene 16 años, pero mi papá tiene 90 y limpia las playas. La edad es lo de menos: si te cayó la ficha y te sacaste las vendas de los ojos buenísimo”.