-Para muchos la primera vez les parecen ricas, en especial el dulce de leche. Y los argentinos me hacen feliz con sus comentarios, porque me dicen que lo que hago les hace acordar a la panadería de la casa de sus abuelos. Otros me han dicho que teniendo facturas acá ya no necesitan volver. Me genera una felicidad inmensa, poder traer recuerdos, unir amigos…