Para pagar el transporte de la herencia, le pidieron $49.500 más. Pero esta vez, el hombre tomó la decisión de no pagar. No lo hizo porque se diera cuenta de que en realidad todo era una mentira; lo hizo porque no contaba con ese monto. Y por suerte, ese sería el fin del plan para estafarlo. Por muy poco evitó que el daño fuera aún mayor. Desde ese momento, el damnificado no recibiría más noticias de su contacto. Ni por Facebook, ni por mensaje de texto ni por mail. De los 450 mil dólares no hubo más noticias y ahora, tenía 27.500 pesos menos en su cuenta.