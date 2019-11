Nobiltá y Corradi se quedaron en Buenos Aires cuatro días. “Canal 13 nos dio hasta ropa, porque viajamos apurados. Yo no quería ir. Iban a decir: ‘Este médico metido en cosas raras’. Pero Corradi me pidió que le hiciera el favor y me convenció. ‘Vos sacaste la foto, sos el responsable del hecho’, me dijo. Era mi amigo, hacía veinte años que lo conocía. Al final agarré viaje, después tuve que reponer esos días en el hospital. No me arrepiento”.