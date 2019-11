"Yo soy un hombre grande, no hablo con lenguaje inclusivo, pero les doy clases a chicos desde hace 20 años y me ocurre, y me lo cuentan otros colegas, que los alumnos incorporaron este lenguaje como algo habitual. Yo soy abogado y muchas veces usamos palabras en latín, si se pueden usar palabras en cierto contexto, me parece que la universidad tiene que estar a la vanguardia de esto", señaló.