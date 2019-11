“Fue muy difícil lo que pasó. En nuestra escuela hay muchos chicos que no tienen referentes adultos en sus familias y la escuela era su único cable a tierra, su techo y su comida. Con algunas compañeras salimos a hacer recorridas y los veíamos tirados durmiendo en el medio de la calle. Hablábamos con ellos y nos decían que hacía un día y medio que no habían comido nada. Y no tenían a nadie a quién recurrir”, afirmó la directora.