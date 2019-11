El video fue difundido por Vanesa Spera en su cuenta de Instagram y rápidamente superó las tres mil reproducciones y fue viralizado vía Twitter donde duplicó las vistas. “El hombre estaba hablando con la chica, sin gritar se decían cosas como ‘si me voy, me vas a extrañar’ , ‘entonces me voy’, cosas así", expresó Vanesa en diálogo con Infobae haciendo hincapié en que si bien “son conjeturas de una situación que se dio en minutos”, “parecía por lo que charlaban que tenían una especie de relación”.