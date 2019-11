Luego del intento de homicidio que sufrió el 25 de junio en la vía pública por parte de su ex, Melina tuvo que mudarse de la ciudad de La Plata y refugiarse en la casa de su mamá, en Berisso. “Ese mediodía frenó un auto de golpe, Lucas se bajó, me agarró de los pelos y empezó a pegarme trompadas. Traté de escapar pero me tiró al piso para cortarme los brazos con una trincheta. Cuando intento zafarme, me trabó mi cuerpo con sus rodillas y me hizo un corte de 10 cm en el cuellos que rozó a 2 cm de la aorta. Al verme desangrada en la vereda se escapó. Me reincorporé como pude para sacar mi celular de la cartera y llamar 911, y después me desmayé”, relató.