— No poder trabajar de lo que me gustaba, que no me llamen, eso me dio miedo. Recuerdo que me echaron de una obra de teatro cuando estudiaba con Lito Cruz. Me presento en un casting, finjo la visión, o sea hice el casting sin ver y los directores de la obra nunca se dieron cuenta. Me tuve que internar después del casting porque es más había perdido la visión el día anterior y le pedí por favor al médico que me deje ir a hacer el casting, me dejó, lo hice, fingí la visión, me llaman y cuando me llaman tuve que faltar al ensayo porque estaba internada y después de que me dieron el alta, yo en la clínica estudiándome el guión, para volver al ensayo con todo sabido y cuando así fue los directores me echaron de la obra y me acusaron de irresponsable porque cómo no voy a decir el hecho de que no veía…