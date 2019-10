“Siempre tomé agua de acá, nunca tuve ningún problema, no tengo ninguna clase de problema. Tengo 81 años, me hubiera muerto cuántas veces. Yo tenía un monte de duraznos hace 11 años pero me dijeron que no podía fumigar más y lo arranqué. Y siembro alfalfa para hacer rollos”, dijo tiempo atrás a Infobae.