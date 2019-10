“Cuando subimos la escalera mecánica, no sé qué fue lo que pasó pero di vuelta a la izquierda y dije ‘ahí está, es ese’”. Bill estaba agachado y de espalda. “Me puse frente a él y le dije ‘Bill’; él levantó la cabeza, me vio y me llamó ‘Eglantine’. En ese momento se me pasaron los 47 años por la mente, fue una emoción muy grande para los dos, muy fuerte”, revela la mujer.