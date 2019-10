“Apenas he tenido tiempo de preparar mis valijas en Buenos Aires para trasladarme a Mendoza, donde me esperaba la Dirección de Instrucción de Montaña, por largo tiempo acéfala. Ahora soy montañés, actividad por la que siempre he sentido una natural inclinación. Pasados en la montaña mis años juveniles, vuelvo, casi viejo, a darle lo mejor de mis energías y de mi corta experiencia militar. Por eso estoy contento aquí y gano horas a los días para mi trabajo”, escribía el teniente coronel Juan Domingo Perón a un amigo desde la provincia cordillerana.