La Cumbre traerá una mezcla de anuncios de gobiernos y actores no estatales. No se espera que estén a la altura del desafío, sino que allanen el camino para un aumento de la ambición climática mundial en 2020. En este sentido, se espera que unos 50 países anuncien su voluntad de mejorar su compromiso de reducción (NDC, por sus siglas en inglés) para la fecha límite de 2020. Otros países, incluidos los principales emisores del G20, no irán o harán anuncios tibios. Las principales compañías de petróleo y gas, incluidas ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total y China National Petroleum Corp, siguen reacias y rezagadas, según un nuevo análisis de Carbon Tracker.