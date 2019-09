Pero como ocurrió en otras ciudades, parte de las autoridades y los gremios que aglutinan a los taxistas presentan una irracional oposición al arribo de Uber. "Lo que manifestó el Concejo Deliberante la semana pasada es que Uber y las aplicaciones no forman parte de la ordenanza vigente, pero eso no significa que no exista un marco legal nacional en el Código Civil y Comercial", explicó Fernández Aramburu al ser consultado sobre las críticas.