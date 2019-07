La única forma que tienen hoy los conductores de poder ir pagando la deuda a Uber es tomando viajes con turistas que paguen con tarjetas de crédito del exterior, ya que las tarjetas locales no están habilitadas producto de que la situación legal con la firma no está definitivamente resuelta. ¿Pero qué sucede? Muchos no manejan en zonas donde se mueven los turistas y muchos de los que sí, rechazan el viaje cuando llegan al lugar y el turista le dice que pagará con tarjeta.