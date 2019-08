-Tenés gente que te devuelve desde la búsqueda de la identidad, tenés gente que te comenta desde el lugar de la mujer, ya sea desde las historias de amor o desde el rol de la mujer trabajando. Tenés gente que te cuenta sobre lo familiar o sobre los medios. Cada uno encontró cosas diferentes para empatizar. Eso me pareció increíble, no puedo creer que venga gente y me diga, por ejemplo, "yo tengo un hermano que no conoce a su papá y entonces le mandé tu libro". Eso me encantó.