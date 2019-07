Así lo aseguró el secretario de Seguridad, Marcelo D'alessandro. "Lamentablemente volvimos a caer en aquellos que creen que la política se hace con violencia, agresión; acá se fue a buscar el conflicto, fueron a agredir a la policía. Les habíamos dicho que no había problemas en manifestarse, pero que no íbamos a permitir que bajaran colchones. Tenemos 5 policías heridos, y uno con tres fracturas en el brazo. Los detenidos no son meros referentes sociales, fueron a agredir, son delincuentes", indicó el funcionario en radio La Red.