Rusconi, Schulman y Desojo le entregaron una carta a García Sayán en la que resaltaron "la situación de gravedad institucional por la que atraviesa el sistema de justicia en nuestro país". "Sin Poder Judicial independiente no hay límite al poder, y con ello, no hay República, tampoco hay Estado de Derecho y la vida en comunidad sería directamente inimaginable. Nuestro país atraviesa, en particular desde la asunción del gobierno actual, una de las peores crisis institucionales que haya involucrado el rol del poder judicial", resalta la misiva.