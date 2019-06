-¿Fuma?

-No

-¿Antecedentes cardíacos?

-No

-¿Toma algún medicamento?

-Sí.

-¿Para qué?

-Para la presión.

-¿Alguna vez estuvo embarazada?

-No. Él no es mi hijo, es adoptado- dijo Nidia, justo antes de darse vuelta y preguntarle a Hugo Capparelli, que estaba parado a unos metros- ¿Vos sabías, no?

-Sí, claro- mintió él, llenándose de preguntas.