Por su parte, Carolina Penzi, la madre de la beba maltratada, ratificó los dichos de la abogada: "Tengo muchos padres que me escribieron diciéndome que muchas situaciones les generaron dudas y retiraron a sus chicos de ahí. Hay situaciones de violencia que me contaron". "Me gustaría que los papás de los bebés que estaban con Pili vean el maltrato y sumen denuncias a la maestra", concluyó.