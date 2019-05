"La noche del 22 me encontraba solo con mi sherpa (poblador de la montaña) pero él no tenía ni idea de lo que es un edema pulmonar. Por eso fue como si estuviese solo. Ella (su mujer), mientras trataba de conseguir ese rescate único desde campo 3 colgado de la soga me indicaba qué hacer. Sobre todo de no aflojar. Que aguantara. Mientras yo sabía que me estaba muriendo. Lo juro que así era. Pedía a los gritos a otras carpas que me ayudaran…", completó Birn.