"Esto no debió haber ocurrido nunca", dijo el secretario en diálogo con el periodista Luis Novaresio por Radio La Red. "No se debe judicializar y se debe asegurar la privacidad y la confidencialidad para que no tengan estos casos la repercusión mediática y social que están teniendo". Y agregó: "No hay absolutamente ninguna duda que esta chiquita está comprendida dentro de todas las causales de la interrupción legal del embarazo (ILE)". Además, consideró, la dilación del aparato estatal se trata de una "segunda victimización" de la menor.