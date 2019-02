"Me vi boca arriba, tirado en el pavimento. Tenía la camioneta atrás de mi cabeza. Tenía un dolor terrible de espalda y casi no podía respirar. Por eso, me puse boca abajo. Y ahí sí, lo primero que pensé fue 'Uy, ahora cómo salgo de esta, no tengo un peso para pagar el tratamiento'". Unas dos horas antes de ese 8 de diciembre de 2018, el músico jujeño Manuel Vilca, de 36 años, se había presentado junto a su banda "Grupo Diez Puntos" en un pequeño pueblito cercano a la ciudad de Totora, en Bolivia. El bajista llevaba más de diez años con viajes y estadías constantes en el país vecino. De tal modo, sabía que allí la cobertura de salud es paga y que el tratamiento al que se debería enfrentar resultaría más que costoso.