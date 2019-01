Pasaron unos 15 minutos y Manuel todavía no aparecía. Fue entonces cuando la chica tomó su teléfono celular para escribirle a su pareja y vio en la pantalla un mail de su novio. "El horario del correo era a las 7.42 y yo lo habré visto a las 8 y cuarto más o menos. Cuando lo leí, casi me caigo en la vereda. No entendía nada", relató Emilia con angustia.