Negrete no había vuelto, decía Fabiana López. Y no volvería. Fabiana estaba en los canales de televisión, en los diarios, en las radios. El país tomó partido: ¿Cómo podía ser que dejara a su esposa? "Si la infelicidad tiene nombre y apellido debería llamarse Fabiana López. No encuentra consuelo, pues Negrete, con quien vivía hasta que este dejó de ser pobre, no le ha dado señales de vida. Fabiana no quiere el dinero, sólo desea a su Ramón", decía la revista Así. Ni olvido ni perdón: el país decidió que Negrete era la escoria.