Para Magdalena Álvarez no habrá más nada después de enero de 2014. No recuerda el día. O quizá no lo quiera recordar. Caminaba con Julio Neira, su marido desde siempre, por Bernal, provincia de Buenos Aires. Un mal cruce terminó en tragedia: una moto embistió a Julio, lo hizo caer y su cabeza golpeó contra el cordón de la vereda. Sufrió un coágulo de sangre en el cerebro y, luego de 20 días de lucha, murió.