Luego, en su cuenta de Instagram, compartió la misma imagen junto a un mensaje más extenso que acompañó con algunos videos de Sala durante un viaje que realizaron juntos por Europa: "Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen por qué. No me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, que pierdan tiempo y no investiguen. Siento impotencia, estoy en una pesadilla. No puedo parar de pensar en vos, Emi".