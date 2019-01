No saben lo DESESPERANTE que es reaccionar a tiempo para usar el botón antipánico.

No todos tienen geolocalización. Algunos, como el que me dieron a mi, te piden enviar texto con la dirección exacta donde estás y la razón del auxilio pedido.

Para ese entonces, ya no sirve…

— Marina Benítez Demtschenko (@marbendem) January 19, 2019