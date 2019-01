Al evaluar el impacto a nivel económico de la crisis, no titubea: "Estamos peor que en el peor mes del año cuando no hay turismo". Pese a la crisis que lo rodea, se muestra optimista: "Hace siete días que no se detectan casos sospechosos dentro de Epuyén", dice a Infobae. Pero como los períodos de incubación del virus son de entre 7 y 30 días, aún es difícil determinar si el ciclo del brote está cerca del final.