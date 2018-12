En 1870 le instalaron una segunda máquina originaria de Inglaterra. Para el centenario de la Revolución de Mayo la torre estaba demolida: no había reloj. En 1945 la reemplazaron por un reloj fabricado en los Estados Unidos, que fue automatizado por un relojero porteño. Siguió sin funcionar bien. Para el 25 de mayo de 2010, cuando se cumplieron dos siglos de la Revolución, el reloj estuvo parado. Guillermo del Valle definió el contexto con una frase: "Un reloj detenido más vale que no exista. Es mejor que no esté". Para el Bicentenario de la Independencia, pidió que lo recibieran: habló con Teresa Parodi, por entonces Ministra de Cultura. Costaba apenas 40 mil pesos, pero no había presupuesto para comprarlo. "Me dio vergüenza ajena que el país no tuviera dinero para arreglarlo", dijo. En mayo de 2016, eligió donarlo. "De chico dibujaba el Cabildo en la primaria y no podía creer que estuve adentro poniéndole hora a su reloj. Como dueño de una empresa de relojes monumentales, tengo la satisfacción de haber estado en el corazón del Cabildo o en el techo de la Casa Rosada colocando un reloj histórico. Puedo decir que después de muchos años terminé la obra".