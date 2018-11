Esta lacerante creencia es compartida por muchas de las familias de los tripulantes desaparecidos. Pero lo concreto es que el submarinos e sigue buscando hasta hoy. Lo concreto es que luego de marchas y contramarchas, finalmente la tarea de búsqueda le fue confiada a la firma estadounidense "Ocean Infinity" la de mayor prestigio mundial y por la que reclamaban los familiares de los 44 marinos. La condición "no cure no pay" impuesta a la firma determina que no cobrarán un solo dólar, si no dan con el paradero de la nave. Hasta el momento la tarea ha sido infructuosa, no obstante los familiares embarcados en el buque Seabed Constructor, se manifestaron reiteradamente conformes con la labor realizada por la contratista.