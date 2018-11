Al explicar por qué el proyecto no será tratado en el Congreso provincial, la oficialista Graciela Medina, titular de la comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, remarcó: "En nuestra Constitución ya se habla sobre los derechos del niño por nacer. Están en vigencia además tratados internacionales y leyes nacionales y provinciales. Coincidimos en que no podemos volver atrás, desde 1921 el Código Penal (Argentino) trata el tema de la mujer (embarazada) en caso de violación. No queremos avanzar sobre una materia que tiene que ver con leyes de fondo, que son nacionales y exceden la competencia provincial".