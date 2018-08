En el último hecho que llamó la atención, a un conductor que en principio quiso eludir el control, le dio 1,21 gramos de alcohol en sangre. La mujer que lo acompañaba, titular del auto y claramente enojada, les pidió a los agentes de tránsito que bajaran a su pareja del auto, porque al parecer este no quería bajarse ni correrlo de la senda peatonal donde había quedado cuando lo detuvieron al quererse escapar. Exigía también que no le acarreen el vehículo, y amenazaba con quedarse dentro del auto para que no se lo llevaran. Finalmente, el auto fue empujado por los propios agentes de tránsito.