Nos falta claridad para distinguir. Esta persona puede no gustarme pero puede tener una idea buena. Y no porque no me gusta la persona o porque no siento afecto o simpatía hacia ella, descartar la idea. Hemos tenido muchas polarizaciones. Cuando uno era chico los próceres eran importantes y habían marcado la historia, después hubo un revisionismo según el cual ya no eran tan buenos, hubo también una vulgarización de nuestra historia en los últimos tiempos. Y cuando no respetamos nuestras raíces y no reconocemos lo que hay de bueno es difícil que tengamos un futuro promisorio. Si no somos capaces de encontrar aquello que nos une más que aquello que nos divide, no avanzamos. Es un problema muy nuestro, muy argentino.