"La identidad es lo que nos mantiene fieles a nosotros mismos -siguió diciendo-. Los abuelos transmitimos esa identidad, porque atesoramos un patrimonio y una historia que no se aprende en un libro. La piedad patriótica es una virtud que ya nadie enseña. Una antigualla", Y se preguntó "si no reside allí una de las causas de nuestros problemas", ya que "no se ama lo que no se conoce", y amar a la Patria es lo que lleva a no querer dañarla.